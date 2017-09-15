الملا أفضل لاعب عربي في الجولف

الرياض - الرياضية | Friday, 15 September 2017 - 00:00 am

حقق عثمان الملا لاعب المنتخب السعودي للجولف لقب أفضل لاعب عربي في بطولة مينا تور دبي 2017 التي شارك فيها 120 لاعباً من مختلف دول العالم بعد منافسة قوية مع أبرز اللاعبين العرب.

كما حقق الملا المركز الـ 28 على المستوى العام، فيما حقق اللاعبون سعود الشريف وعلي الصخي وعبدالرحمن المنصور حضورا فنيا جيداً خلال البطولة.

وأوضح علي آل بالحارث مدرب المنتخب السعودي أن المرحلة الثانية من البطولة التي ستنطلق الأسبوع المقبل في دبي والمرحلة الثالثة في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال الفترة من 24 إلى 27 سبتمبر الجاري.