شارة المبارزة الدولية لـ 3 حكام سعوديين

الرياض ـ الرياضية | Friday, 15 September 2017 - 00:00 am

حصل الحكام عبدالرحمن السالمي وتوفيق السيف وخالد المقبقب، على الشارة الدولية في المبارزة ، بعد نجاحهم في اجتياز اختبارات الترشح، التي أقيمت في تايلاند على هامش بطولة تايلاند للقدامى والشباب 2017 م.

وتضمنت الاختبارات "النظرية والعملية" قانون لعبة المبارزة وإدارة البطولات وجدول العقوبات، إلى جانب التطبيق الميداني في منافسات البطولة، وذلك بمشاركة 30 حكما من القارة الآسيوية.

وأوضح عبدالعزيز الرشيد رئيس الاتحاد السعودي للمبارزة أن أول مشاركة دولية للحكام الثلاثة هي بطولة كأس العالم في البحرين وكأس العالم في بلغاريا المقبلة.