7 اتحادات سعودية تتنافس في عشق آباد

الرياض - الرياضة | Friday, 15 September 2017 - 00:00 am

أنهت سبعة اتحادات سعودية استعداداتها للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الخامسة للصالات المغلقة والفنون القتالية "عشق آباد 2017"، التي تحتضنها مدينة عشق آباد في تركمانستان خلال الفترة من 16 إلى 27 سبتمبر الجاري.

والاتحادات السبعة هي: البولينج، والفروسية، والدراجات، وألعاب القوى، ورفع الأثقال، والسباحة، والتايكوندو.



12 في البولينج



تم اختيار 12 لاعبا لأخضر البولينج، بعد عدد من المعسكرات الداخلية والخارجية، وكذلك المشاركة في بطولات على المستويين المحلي والخارجي، وسينافس البولينج السعودي في مسابقات "الفردي والزوجي والفرق والأساتذة والمجموع العام"، وسيفتقد أخضر البولينج، لخدمات اثنين من أبرز لاعبي النخبة هما: بدر وحسن آل الشيخ، اللذان يغيبان لظروف خاصة.



رباعي الفروسية



واختار الاتحاد السعودي للفروسية، تجهيز أربعة من فرسانه هم: خالد العيد وعبدالله الشربتلي وخالد المبطي وعبدالرحمن الراجحي، وذلك في عدد من الدول الأوروبية، وتضمن البرنامج الإعدادي المشاركة في عدد من البطولات المصنفة، وسيشارك فرسان الأخضر الأربعة في منافسات الفردي والفرق.

7 دراجين

اختتم المنتخب السعودي للدراجات تحضيراته في مدينة مايوركا الإسبانية، التي كانت المرحلة الرابعة والأخيرة من البرنامج الإعدادي، وضمت بعثة أخضر الدراجات سبعة دراجين هم: سلطان عسيري، وأيمن الحبرتي، وحسن الجمعة، ومصطفى الربيع، ومحمد المشيخص، وعبدالعزيز الخويتم، وأحمد الحسن.



17 في القوى

اختار الاتحاد السعودي لألعاب القوى 17 لاعبا للمشاركة في الدورة، يتقدمهم العداؤون عبدالله أبكر وفهاد السبيعي، ومازن الياسين ولاعب السباعي محمد القريع، والبطل الآسيوي سلطان الحبشي المرشح للفوز بذهبية الكرة الحديدية، وجاء اختيار اللاعبين الـ 17 بعد عدد من المعسكرات التدريبية لأكثر من شهرين في بولندا والتشيك وأمريكا، تخللها عدد من اللقاءات الدولية.

الأثقال في أذربيجان

بعد تحضيرات استمرت 50 يوما في المنطقة الشرقية وأذربيجان، تم اختيار ستة لاعبين لمنتخب رفع الأثقال، ويتوقع أن يكون الرباعان محمود آل حميد وفيصل السلمي من أقوى المرشحين لنيل ‏إحدى الميداليات في المسابقة.‏

معسكرات السباحة

استعد منتخب السباحة للدورة عبر معسكرات طويلة على مدى سبعة أشهر، في نيوزيلندا وأستراليا بأربعة سباحين هم: يوسف أبوعريش، وحسن اليوسف، وعيسى الناصر، وفيصل ‏الشلاني.



شهر للتايكوندو

أما منتخب التايكوندو فكانت استعداداته عبر معسكرات داخلية في الرياض وخارجية في بريطانيا على مدى شهر، بمشاركة 7 لاعبين.