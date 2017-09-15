متصدر الدوري يواصل تميزه بثنائية في الشباب

الرياض - الرياضية | Friday, 15 September 2017 - 20:42 pm

واصل فريق الباطن انطلاقته المميزة في دوري المحترفين السعودي، وحقق فوزه الثالث على التوالي بتغلبه على الشباب 2-1، في اللقاء الذي أقيم مساء اليوم الجمعة، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض، ضمن الجولة الثالثة من مسابقة الدوري.



وسجل هدفي الباطن جونثان بينتس عند الدقيقة 60 وجمال الدين بن العمري لاعب الشباب، بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 85 ، فيما سجل هدف الشباب جوناتاس بيلوسو عند الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.



وبهذه النتيجة رفع الباطن رصيده إلى تسع نقاط في صدارة ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد الشباب عند ثلاث نقاط في المركز التاسع.