حقق فريق الفتح أولى انتصاراته هذا الموسم، بعدما تغلب على ضيفه الرائد بهدف دون رد، في المباراة التي اقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي.