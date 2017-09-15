بن العمري: سامي الجابر لا يتحمل خسارة الباطن
الرياض - نواف الشعلان | Friday, 15 September 2017 - 21:17 pm
حمل الجزائري جمال بن العمري، مدافع فريق الشباب الأول لكرة القدم، مسؤولية الخسارة أمام متصدر الدوري السعودي الباطن (2-1) في الجولة الثالثة لدى اللاعبين، مستبعداً تحميلها لسامي الجابر مدرب الفريق.
وقال المدافع الشبابي عقد نهاية المباراة :" نحن كلاعبين دخلنا المباراة بثقة زيادة وغرور، بعد الانتصار الماضي أمام الباطن في كأس ولي العهد السعودي".
وقدم الجزائري اعتذاره للجماهير الشبابية، وللإدارة والجهاز الفني والإداري على الخسارة.