الحبسي وريفاس يظهران أمام أحد

الرياض - الرياضية | Friday, 15 September 2017 - 21:36 pm

انضم الثنائي الفنزويلي ريفاس مهاجم الهلال الجديد، والعماني علي الحبسي حارس الفريق، إلى معسكر الفريق الأزرق اليوم الجمعة، استعداداً لملاقاة فريق أحد غداً السبت ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي، على ملعب الأمير فيصل بن فهد في الرياض.



ويعتبر هذا الظهور الأول لريفاس والحبسي، ضمن القائمة الأساسية التي سيدخل بها الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال في مواجهة أحد.



من جهة أخرى، تأكد غياب سلمان الفرج لاعب الهلال، عن المواجهة، وذلك بعد عدم مشاركته في مران الفريق العاصمي اليوم الجمعة، نظير تعرّضه لكدمة في الركبة، حيث تواجد اللاعب في عيادة "بوبا العربية" بمقر نادي الهلالا.