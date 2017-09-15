اتحاد جدة يسقط أمام الفيصلي

الرياض - الرياضية | Friday, 15 September 2017 - 21:26 pm

سقط فريق اتحاد جدة في فخ الخسارة أمام مضيفه الفيصلي 1-2 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة في الجولة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.



وتقدم الاتحاد بهدف سجله عدنان فلاتة في الدقيقة 18 وتعادل لويس جوستافو للفيصلي في الدقيقة 49 من ركلة جزاء قبل أن يضيف محمد بوسبعان الهدف الثاني للفيصلي في الدقيقة .69



وأهدر محمود عبد المنعم كهربا لاعب الاتحاد ركلة جزاء في الدقيقة 64.



ورفع الفيصلي رصيده إلى ست نقاط في المركز الثالث، وتوقف رصيد الاتحاد عند ثلاث نقاط في المركز العاشر.