مهرجان “سماع” يحتفل بـ10 أعوام

القاهرة - رويترز | Saturday, 16 September 2017 - 00:00 am

يحتفل مهرجان "سمــاع" للإنشاد في مصر مع انطلاق دورته الجديدة الأسبوع المقبل بمرور عشرة أعوام على تأسيسه، ليكتمل بذلك أول عقد في عمر الحدث الأبرز عربيا في هذا المجال.

ويجذب المهرجان كل عام فرق إنشاد من مختلف الدول العربية والإسلامية التي تقدم عروضها داخل مواقع أثرية عريقة في مصر.

وقال انتصار عبد الفتاح مؤسس ورئيس المهرجان مساء يوم الخميس في مؤتمر صحفي ”هذه الدورة تواكب مرور عشرة أعوام على تأسيس هذا المهرجان.. رحلة ممتعة وجميلة جدا لكنها أيضا شاقة ومضنية. المهرجان عمره الحقيقي ليس عشرة أعوام، فقد بدأت بالعمل عليه منذ 30 عاما أو أكثر لكن التنفيذ الفعلي بدأ قبل 10 أعوام“.