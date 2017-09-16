“خيال الظل” يستقطب 24 ألف زائر في الأحساء

الأحساء - واس | Saturday, 16 September 2017 - 00:00 am

اختتمت مساء أمس عروض خيال الظل التي تقام ضمن مهرجان "مدينة الرمــال" بالأحساء بدعم من هيئة الترفيه.

ونالت العروض إعجاب الزوار البالغ عددهم 24000 زائر من الجنسين، ومن جميع الأعمار بتشكيلها لوحات متنوعة رسمت بالظلال بطريقة فنية معبرة.

يذكر أن مهــرجان "مدينــــة الرمال" يواصل فعالياته الأخرى المتنوعة، حيث تغطي ساحة المهرجان المجسمات الرملية ليستمتع الزوار بمشاهدتها، كما ترافق الفعاليات عروض الفرقة الشعبية والمسابقات والأنشطة المقدمة على المسرح التفاعلي، إضافة إلى مسرحية "ترانزيت 2" وهي مسرحية كوميدية اجتماعية تتناول في طياتها رسائل اجتماعية هادفة.