النجم الصاعد.. ورقة ثمينة في المزاد الأوروبي

تقرير - محمود وهبي | Saturday, 16 September 2017 - 00:00 am

بعد مرور أيامٍ قليلة على بلوغه عامه الـ 20، أصبح اللاعب الفرنسي عثمان ديمبيلي ثاني أغلى اللاعبين في التاريخ الكروي، عقب انتقاله من دورتموند إلى برشلونة في 25 أغسطس الماضي، ليجسّد درجة الارتفاع الهائل في أسعار انتقالات اللاعبين، واستمرار الثورة الرقمية في الميركاتو خلال السنوات القليلة الماضية.

واتجهت أندية الصف الأول في أوروبا نحو إنفاق مبالغ طائلة على النجوم الصاعدين في المواسم الأخيرة، وهي الصفقات التي تلقي "الرياضية" الضوء عليها في هذا التقرير، علمًا أنّ هذه القائمة قد تضع على رأسها متصدرًا جديدًا إذا ما فعّل باريس سان جيرمان بند شراء كيليان إمبابي النجم الفرنسي الآخر بقرابة 180 مليون يورو في الصيف المقبل، وذلك بعد انتقال اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا إلى النادي الباريسي، بصفقة إعارة لموسمٍ واحد في اليوم الأخير من الميركاتو.



عثمان ديمبيلي

من دورتموند إلى برشلونة

تاريخ الانتقال: 25 أغسطس 2017

العمر عند الانتقال: 20

قيمة الصفقة: 105 مليون يورو

كثّف برشلونة من تحركاته في سوق الانتقالات بعد خسارته لنجمه البرازيلي نيمار، الذي انتقل إلى باريس سان جيرمان بصفقة حطّمت الرقم القياسي التاريخي في الميركاتو، ووجد ضالته بالجناح الفرنسي الشاب عثمان ديمبيلي، الذي أتمّ عامه الـ 20 في 15 مايو الماضي، والذي وُصف بأحد أبرز النجوم الصاعدين في الملاعب الأوروبية، بعد تألقه مع رين الفرنسي ودورتموند الألماني في الموسميْن الماضيين. وأنفقت إدارة النادي الكاتالوني مبلغًا أساسيًا يصل إلى 105 ملايين يورو للتعاقد مع ديمبيلي، الذي أصبح ثاني أغلى اللاعبين في التاريخ مناصفة مع مواطنه بول بوجبا، كما جاء الحديث عن مبالغ إضافية قد يدفعها برشلونة في الأشهر أو السنوات المقبلة، كمكافآت تصل قيمتها إلى 40 مليون يورو، علمًا أن الشرط الجزائي في عقد ديمبيلي مع البرشا يقدّر بـ 400 مليون.



رحيم ستيرلينج

من ليفربول إلى مانشستر سيتي

تاريخ الانتقال: 14 يوليو 2015

العمر عند الانتقال: 20

قيمة الصفقة: 62,5 مليون يورو

لمع اسم اللاعب الإنجليزي رحيم ستيرلينج، منذ أن بدأ بتمثيل ليفربول بصفة اعتيادية في موسم 2012-2013، وكان حينها في الـ 18 من العمر فقط، وتحسّنت أرقامه على صعيد المشاركات وتسجيل الأهداف وصناعتها في الموسمين التاليين؛ الأمر الذي وضعه على رادار مجموعة من الأندية العريقة الأخرى في القارة العجوز. وبعد خلافات بين النجم الإنجليزي وإدارة ليفربول حول تمديد عقده بين شهريْ فبراير ويونيو من العام 2015، أعلن نادي مانشستر سيتي تعاقده بشكل رسمي مع ستيرلينج في 14 يوليو، بعد التوصل إلى اتفاق على العرض الثالث الذي تقدّمت به إدارة السيتيزنز لليفربول بقيمة 62,5 مليون يورو، بالإضافة إلى مكافآت إضافية تصل قيمتها إلى قرابة 6 ملايين.



أنطوني مارسيال

من موناكو إلى مانشستر يونايتد

تاريخ الانتقال: 1 سبتمبر 2015

العمر عند الانتقال: 19

قيمة الصفقة: 51 مليون يورو

أصبح المهاجم الفرنسي أنطوني مارسيال المراهق الأغلى في تاريخ كرة القدم عند انتقاله من موناكو إلى مانشستر يونايتد صيف العام 2015. وأنفق اليونايتد مبلغًا أوليًّا وصل إلى 36 مليون جنيه استرليني للتعاقد مع مارسيال، الذي كان في الـ 19 من العمر حينها، لكن بنود العقد نصت على مكافآت ضخمة قد ترفع من قيمة اللاعب الفرنسي لقاء تسجيله لعدد معيّن من الأهداف وتمثيله للمنتخب الفرنسي الأول في 25 مباراة دولية قبل انتهاء عقده عام 2019. وثمّن لويس فان جال مدرب اليونايتد حينها، بالإضافة التي سيقدمها مارسيال لفريقه، لكنه وصف قيمة انتقاله بالأمر السخيف، حيث اعتبر أن على اليونايتد إنفاق 10 ملايين يورو أكثر من الأندية الأخرى لقاء كل صفقة.



فينيسيوس جونيور

من فلامينجو إلى ريال مدريد

تاريخ الانتقال: 12 يوليو 2018

العمر عند الانتقال: 18

قيمة الصفقة: 45 مليون يورو

وقّع ريال مدريد في 23 مايو الماضي عقدًا أوليًّا مع اللاعب الشاب فينيسيوس جونيور، الذي أتمّ قبل أيام عامه الـ 17، على أن يتم انتقاله بشكل رسمي إلى ملعب سانتياجو برنابيو في 12 يوليو من العام المقبل، أي عند بلوغه لعامه الـ 18، وهو العمر الذي يسمح بانتقال اللاعبين الدوليين إلى إسبانيا. ويلعب فينيسيوس حاليًا في صفوف نادي فلامينجو البرازيلي، كما أنّه سيعود إلى النادي نفسه على سبيل الإعارة في موسم 2018-2019 قبل أن يبدأ مسيرته مع النادي الملكي. وتألق فينيسيوس جونيور مع المنتخب البرازيلي في بطولة منتخبات القارة الأمريكية الجنوبية (دون 17 عامًا) في شهر مارس الماضي؛ الأمر الذي لفت أنظار إدارة ريال مدريد التي أنفقت 45 مليون يورو للتعاقد معه.



لوروا ساني

من شالكة إلى مانشستر سيتي

تاريخ الانتقال: 2 أغسطس 2016

العمر عند الانتقال: 20

قيمة الصفقة: 44 مليون يورو

بدأ الجناح الألماني لوروا ساني مسيرته الكروية مع نادي شالكة بعد تخرجه من أكاديمية النادي عام 2014، وقدّم على الفور مستويات جيدة منحته فرصة المشاركة مع المنتخب الألماني الأول في 6 مباريات دولية منذ العام 2015، قبل أن يلتحق بكتيبة اللاعبين الذين ضمهم المدرب الإسباني بيب جوارديولا إلى مانشستر سيتي بعد تعيينه مدربًا للفريق في الصيف الماضي. ودفعت إدارة السيتي مبلغًا وصل إلى 44 مليون يورو في هذه الصفقة المستقبلية الرابحة، حيث أدرج الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اسم ساني في لائحة أفضل 6 لاعبين صاعدين في الدوري الإنجليزي بموسمه الأخير.



لوكاس مورا

من ساو باولو إلى باريس سان جيرمان

تاريخ الانتقال: 1 يناير 2013

العمر عند الانتقال: 20

قيمة الصفقة: 40 مليون يورو

حظي الجناح البرازيلي لوكاس مورا باهتمام مجموعة من الأندية الأوروبية بعد تألقه مع منتخب بلاده لبطولة منتخبات أمريكا الجنوبية (دون 20 عامًا) عام 2011، حيث سجل 3 أهداف في المباراة النهائية ليقود السيليساو الشاب نحو اللقب. وحاول كل من مانشستر يونايتد والإنتر الحصول على خدمات لوكاس صيف العام 2012، لكنه وقّع لحساب نادي باريس سان جيرمان الذي أنفق قرابة 40 مليون يورو لشرائه من ساو باولو البرازيلي، ليصبح في ذلك الوقت اللاعب الأغلى في تاريخ النادي الفرنسي. وأتمّ لوكاس قبل أيام قليلة عامه الـ 25، كما أنّه بدأ موسمه السادس مع فريق العاصمة الفرنسية.



لوك شو

من ساوثامبتون إلى مانشستر يونايتد

تاريخ الانتقال: 27 يونيو 2014

العمر عند الانتقال: 18

قيمة الصفقة: 37,5 مليون يورو

انضم الظهير الأيسر الإنجليزي لوك شو إلى أكاديمية نادي ساوثامبتون عندما كان في الـ 8 من العمر، وحاولت أندية أرسنال وتشيلسي ومانشستر سيتي التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية عام 2012 بعد بلوغه لعامه الـ 16، في وقت وصلت فيه قيمته السوقية إلى 4 ملايين جنيه استرليني فقط. ولعب شو موسمين كاملين لاعبًا أساسيًّا في صفوف الفريق الأول لساوثامبتون، قبل أن يوقع في 27 يونيو من العام 2014 على عقدٍ لـ 4 أعوام مع مانشستر يونايتد بعد صفقة كلفت الشياطين الحمر مبلغ 37,5 مليون يورو، وهو الرقم الذي جعل لوك شو المراهق الأغلى في تاريخ كرة القدم، قبل أن يحطّم زميله أنطوني مارسيال الرقم في العام التالي.



واين روني

من إيفرتون إلى مانشستر يونايتد

تاريخ الانتقال: 31 أغسطس 2004

العمر عند الانتقال: 18

قيمة الصفقة: 37 مليون يورو

عاد قائد منتخب إنجلترا السابق واين روني إلى بيته الأول هذا الصيف بعد انتقاله من مانشستر يونايتد إلى إيفرتون بصفقة انتقال حر، وذلك بعدما أمضى 13 موسمًا كأحد أبرز النجوم في ملعب أولد ترافورد. وكان روني في الـ 18 من العمر عندما غادر إيفرتون لينتقل إلى اليونايتد عام 2004 وينضم إلى فريق أليكس فيرجسون المدرب الأسطوري. وحاول إيفرتون حينها الحفاظ على نجمه الصاعد بعدما قدّم له عقدًا جديدًا مع راتب يصل إلى 50 ألف جنيه استرليني أسبوعيًا، كما رفض النادي عرضًا من نادي نيوكاسل بقرابة 30 مليون يورو، لكن الكلمة العليا كانت لأموال الشياطين الحمر في نهاية المطاف.



خافيير سافيولا

من ريفربليت إلى برشلونة

تاريخ الانتقال: 25 يوليو 2001

العمر عند الانتقال: 19

قيمة الصفقة: 35,9 مليون يورو

بدأ المهاجم الأرجنتيني خافيير سافيولا بممارسة هوايته في تسجيل الأهداف منذ أن أطلق مسيرته الكروية مع نادي ريفربليت العريق عام 1998، إلى أن سطع نجمه بعد تسجيله 20 هدفًا في مسابقة الدوري الأرجنتيني لموسم 2000-2001؛ الأمر الذي وضعه في قائمة اهتمامات النادي الكاتالوني. وانتقل سافيولا في 25 يوليو عام 2001 إلى برشلونة قبل أن يتمّ عامه

الـ 20، بصفقة وصلت إلى أكثر من 35 مليون يورو، وتحوّل إلى أحد نجوم الليجا الإسبانية بعدما سجل 17 هدفًا في موسمه الأول، لكن مستواه تراجع بعد ذلك ليخوض تجربتين على سبيل الإعارة مع موناكو وإشبيلية، ووصولًا لانتقاله الحر إلى ريال مدريد عام 2007.



ريناتو سانشيس

من بنفيكا إلى بايرن ميونيخ

تاريخ الانتقال: 1 يوليو 2016

العمر عند الانتقال: 18

قيمة الصفقة: 35 مليون يورو

نجح نادي بايرن ميونيخ خلال الصيف الماضي في التعاقد مع أحد أبرز النجوم الصاعدين في الملاعب الأوروبية، وذلك بعد حصوله على خدمات لاعب الوسط البرتغالي ريناتو سانشيس الذي تُوّج بجائزة أفضل لاعب صاعد في نهائيات اليورو، التي استضافتها فرنسا العام الماضي، وجائزة الفتى الذهبي لأفضل لاعب شاب في العالم عن العام نفسه. واتسمت مفاوضات النادي البافاري مع ريناتو بالسرية، لتتم الصفقة بشكل مفاجئ في وقت كان فيه مانشستر يونايتد قريبًا من التعاقد مع لاعب بنفيكا السابق. ودفع البايرن لبنفيكا مبلغًا وصل إلى 35 مليون يورو، ليصبح ريناتو حينها رابع أغلى اللاعبين في تاريخ بطل ألمانيا، قبل أن ينتقل قبل أيام قليلة إلى سوانسي سيتي على سبيل الإعارة.