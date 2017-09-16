الفتح يكسب الرائد بلدغة بيدرو

| Saturday, 16 September 2017 - 00:00 am

حقق فريق الفتح الأول لكرة القدم أول ثلاث نقاط له في دوري المحترفين السعودي، بعد فوزه أمس على ضيفه الرائد بهدف دون مقابل سجله البرازيلي بيدرو في الدقيقة 37، خلال المباراة التي أقيمت على ملعب الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء ضمن الجولة الثالثة من الدوري.

وظهرت الأفضلية واضحة للفتح منذ بداية المباراة بتحركات لاعبيه السريعة والسيطرة على مناطق الوسط مع بعض المقاومة للاعبي الرائد من أجل الوصول لمرمى الفتح، حيث كان هناك اعتماد على مهارات المصري شيكابالا لاعب الرائد من أجل إمداد زملائه بالكرات أمام المرمى الفتحاوي.

وأرسل الزامبي ساكالا رسالة مفادها أن هناك خطراً قادماً في الدقيقة 21 بعد هجمة رأسية كادت أن تسكن شباك الحارس أحمد الرحيلي، وفِي الدقيقة 37 كانت الفرحة الأولى للفتح بالهدف الذي سجله بيدرو بعد صناعة من زميله علي الزقعان.

وبعد الهدف ظهر حراك هجومي من قبل لاعبي الرائد، لكن علي المزيدي حارس الفتح كان حاضراً لإيقاف كل المحاولات الرائدية.

ومع بداية الشوط الثاني كان للاعبي الرائد عدة تحركات من المصري شياكابالا من خلال التسديد المباشر، حيث جاءت أخطرها عن طريق الكونجولي بانجورا في الدقيقة 47، فيما اعتمد الفتح على تحركات البرازيلي بيدرو، الذي شكل خطورة كبيرة على مرمى الرائد من خلال تحركاته السريعة.

ومع مرور الدقائق الأخيرة طالب التونسي فتحي الجبال لاعبيه بالمحافظة على نتيجة التقدم، حتى أعلن حكم اللقاء صافرته معلناً تحقيق الفتحاويين لأول فوز لهم دورياً.