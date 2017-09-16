الفتحاويون يدعمون طلاب المدارس

| Saturday, 16 September 2017 - 00:00 am

حمل لاعبو فريق الفتح الأول لكرة القدم أمس، خلال مواجهتهم أمام الرائد على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي الرياضية في الأحساء، ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين، لافتة دعما منهم لمنسوبي التعليم مع بداية الموسم الدراسي الجديد الذي ينطلق غداً الأحد.

وحملت اللوحة عبارة "تحية وتقدير واحترام بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد لكل منسوبي التعليم، متمنين لكم عاماً حافلاً بالعطاء والتوفيق والإبداع".

وكان لاعبو الفتح قد ظهروا عبر مقطع فيديو بثه حساب النادي الرسمي في تويتر، قدموا من خلاله رسائل تشجيعية لطلاب المدارس.