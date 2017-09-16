روابح : أخطاء الوسط حرمتنا النتيجة الإيجابية

| Saturday, 16 September 2017 - 00:00 am

اعترف الجزائري توفيق روابح مدرب فريق الرائد الأول لكرة القدم، بأن خط وسط فريقه لم يكن في مستواه الفني في المباراة التي خسرها أمس أمام الفتح بهدف دون مقابل، ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي، موضحاً في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب المباراة، بأن فريقه لم تكن بدايته صحيحة منذ بداية الشوط الأول، وإنهم حاولوا العودة في الشوط الثاني لكن وقوع أخطاء في خط الوسط حرمهم من تحقيق نتيجة إيجابية.

وقال روابح:"سنحاول تحسين أخطائنا في المستقبل، حيث يملك الفريق القدرة على العودة من جديد، وسيكون عملنا في الأيام المقبلة على تحسين الأداء والظهور بصورة أفضل في مواجهة التعاون المقبلة.