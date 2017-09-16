الجبال: الانسجام قادنا إلى النقاط الثلاث

| Saturday, 16 September 2017 - 00:00 am

بين التونسي فتحي الجبال مدرب فريق الفتح الأول لكرة القدم، أن عودة الانسجام بين اللاعبين خلال فترة التوقف جعلت فريقه يحصد أول ثلاث نقاط في الدوري، بفوزه على الرائد أمس بهدف دون مقابل، ضمن الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي. مشددا في المؤتمر الصحفي الذي عقده عقب المباراة على أهمية المرحلة المقبلة للفريق في تحقيق تقدم فني، من أجل الابتعاد عن المراكز المتأخرة في الدوري السعودي.

وقال الجبال:"لقد كانت لدينا رغبة كبيرة في تقديم الأفضل وهذا ما تحقق أمام الرائد، حيث عملنا طوال فترة التوقف على تحقيق الانسجام المطلوب بين عناصر الفريق، وبفضل الله تمكنا من تحقيق هذا الهدف، وسنعمل طوال الأيام المقبلة على تحقيق خطوة جديدة عندما نواجه أحد في الجولة المقبلة.