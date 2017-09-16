مدرب النصر: ما حدث للأهلي أمر طبيعي

الرياض - الرياضية | Saturday, 16 September 2017 - 16:41 pm

شدد ريكاردو جوميز مدرب فريق النصر الأول لكرة القدم على أهمية مباراة فريقه أمام الأهلي، مؤكداً أن مواجهة الجوهرة صعبة وقوية وهي تجمع فريقين كبيرين طموحهما المنافسة بقوة على البطولات وكل فريق حريص على عدم التفريط في أي نقطة ليواصل خطواته المتوازنة في المنافسة.



وأشار جوميز في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم السبت :"لدي الثقة في أن فريقنا سيكون في هذه المرحلة أقوى مما كان عليه في المرحلة الماضية من المنافسة لعدة أسباب منها تكامل عناصر الفريق وحسن الاستفادة من فترة التوقف حيث لعبنا مباراتين وديتين وعملنا على تصحيح الاخطاء التي ظهرت في المباريات الماضية ولذا فأنا أرى أن المستقبل سيكون أفضل عطاء ونتائج.".



وبارك جوميز للجماهير السعودية التأهل لنهائيات كأس العالم في روسيا 2018، وقال :" إن هذا التأهل سيكون له اثر معنوي كبير على لاعبي المنتخب العائدين للمشاركة مع الفريق وسيؤثر بشكل ايجابي عليهم لما فيه مصلحة الفريق".



وبين ريكاردو انه شاهد مباريات عدة للأهلي منها مباراته الأخيرة في البطولة الأسيوية ومباراتي الدوري، قائلا:ً "هو فريق قوي يلعب بإسلوب منظم وما حصل له في مباراته الآسيوية أمر طبيعي قد يتعرض له أي فريق ولا يمكن أخذ هذه المباراة كمقياس فني له نحن نحترم كل الفرق ونعمل كجهاز فني باستمرار على رسم المنهجية الفنية المناسبة لكل مباراة ولدي الثقة الكبيرة والمطلقة في اللاعبين لتنفيذ المطلوب منهم لنحقق النقاط الثلاث".