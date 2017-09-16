إبراهيموفيتش: سأعود أقوى مما كان

الفرنسية - الرياضية | Saturday, 16 September 2017 - 11:48 am

أكد النجم السويدي زلاتان ابراهيموفيتش الذي يتعافى من اصابة خطيرة في ركبته ابعدته عن الملاعب منذ ابريل الماضي، بأنه سيعود الى صفوف مانشستر يونايتد الانحليزي اقوى مما كان.



وقال المخضرم البالغ من العمر 35 عاما والذي تألق بشكل لافت في صفوف فريقه الموسم الماضي بتسجيله 28 هدفا في مختلف المسابقات لمجلة "اينسايد يونايتد" بان الاصابة لم تحبط عزيمته.



وكان عقد ابراهيموفيتش مع يونايتد انتهى في 30يونيو الماضي لكن علاقته الوطيدة مع مدرب الشياطين الحمر البرتغالي جوزيه مورينيو الذي كان على تواصل دائم معه بعد الاصابة، جعلت الاخير يطالب مجاس ادارته بمنحه عقد جديد لموسم اضافي الشهر الماضي.



وقال ابراهيموفيتش "اشعر باني في حالة جيدة. لقد تدربت كل يوم منذ خضوعي لعملية جراحية في ركبتي، لم احصل على اجازة ولو ليوم واحد".



واضاف "انه تحد جديد بالنسبة الي لكني قوي ذهنيا وعندما اركز على هدف ما فلا احد يستطيع ايقافي".



وتابع "سأحطم جميع الحواجز لكي اصل الى هدفي المنشود، وعندما اعود الى الملاعب، ساكون اقوى مما كنت عليه في السابق. سأكون نسخة افضل مما كنت عليه من قبل. تخيلوا مجرد ذلك".



وكشف "اذا تكلمنا عن الاصابة بحد ذاتها، فلم اشعر باي الم في اي لحظة. كل ما في الامر بانني كنت اشعر بشكل غريب في تحركاتي كان يؤكد لي بان ركبتي ليست على ما يرام. اما الان فانها اصبحت اكثر قوة".



وتابع "اعتقد بان تحركاتي باتت افضل الان ولو كان الامر يعود الي لكنت لعبت اليوم لكن الامور لا تحصل كذلك".

واوضح "يتعين علي ان اتحلى بالصبر، انا لست مستعجلا بالعودة، عندما اكون جاهزا سأعود".



وختم "عندما اعاود اللاعب لا اريد اي اعذار بانني كنت مصابا او ما شابه ذلك، بل اريد ان اشعر بالضغوطات كما في السابق".