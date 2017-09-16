الشباب ينهي ارتباطه بمدربه.. والجابر: شكراً لكم

الرياض- نواف الشعلان | Saturday, 16 September 2017 - 19:07 pm

أعلنت إدارة نادي الشباب اليوم السبت إنهاء التعاقد رسمياً مع المدرب السعودي سامي الجابر، وذلك في بيان صحفي بثه المركز الإعلامي للنادي العاصمي، ووجه مجلس إدارة نادي الشباب شكرها للجابر على جهوده التي بذلها في قيادة دفة الفريق الشبابي الأول.





وكان الشباب قد تعرض لخسارة أمام متصدر الدوري السعودي الباطن يوم أمس (2-1)، ضمن مباريات الجولة الثالثة من دوري المحترفين السعودي.



من جهته، قدم سامي الجابر شكره وتقديره لرجالات الشباب ونجوم الفريق على الفترة التي قضاها مع الفريق العاصمي.



وسبق للجابر قيادة الجهاز الفني لنادي الهلال لمدة موسم واحد، قبل أن يتم تنصيبه مديراً فنياً للعربي القطري، ومن ثم توليه تدريب الوحدة الإماراتي لمدة أربعة أشهر.