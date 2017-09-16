"هاتريك" أجويرو يمنح السيتي الصدارة

رويترز - الرياضية | Saturday, 16 September 2017 - 19:48 pm

أحرز سيرجيو أجويرو ثلاثة أهداف ليقود مانشستر سيتي لصدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم بعد الفوز 6-0 على مضيفه واتفورد اليوم السبت.



وافتتح أجويرو التسجيل في الدقيقة 27 بضربة رأس بعد ركلة حرة نفذها كيفن دي بروين ببراعة وضاعف من تقدم فريقه بعد ذلك بأربع دقائق بعدما حول تمريرة ديفيد سيلفا العرضية إلى داخل الشباك من مدى قريب.



وكان سيتي في حالة رائعة وأضاف الهدف الثالث قبل نهاية الشوط الأول عبر جابرييل جيسوس بعد تمريرة من أجويرو في الدقيقة 38.



وأضاف نيكولاس أوتاميندي الهدف الرابع في الدقيقة 63 بضربة رأس وأكمل أجويرو الثلاثية بعد هجمة رائعة.



وأحرز رحيم سترلينج الهدف السادس من ركلة جزاء حصل عليها بعد عرقلة من كريستيان كاباسيلي.



ويملك سيتي 13 نقطة من خمس مباريات متقدما بثلاث نقاط عن غريمه مانشستر يونايتد الذي يستضيف إيفرتون غداً الأحد.



ويأتي واتفورد في المركز العاشر بثماني نقاط بعد تلقيه الهزيمة الأولى هذا الموسم.