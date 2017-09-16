برشلونة يعزز صدارته على حساب خيتافي

الفرنسية - الرياضية | Saturday, 16 September 2017 - 19:56 pm

انفرد برشلونة وصيف الموسم الماضي بالصدارة بعدما قلب الطاولة على مضيفه خيتافي وخرج فائزاً 2-1 اليوم السبت في المرحلة الرابعة من الدوري الإسباني لكرة القدم.



وأفلت برشلونة من سقوطه الأول هذا الموسم بسبب الأداء المخيب الذي قدمه لاعبوه خلافاً لعرضهم الرائع أمام يوفنتوس الإيطالي منتصف الأسبوع (3-0) في مسابقة دوري أبطال أوروبا.



ويدين برشلونة بفوزه إلى البديلين دينيس سواريز والبرازيلي باولينيو، حيث أدرك الأول التعادل وسجل الثاني هدف الفوز، بعدما أنهى خيتافي الشوط الأول متقدما بهدف رائع لمهاجمه الياباني غاكو شيباساكي.



وتلقى برشلونة ضربة موجعة في بداية المباراة بإصابة مهاجمه الجديد الدولي الفرنسي عثمان ديمبيلي في فخذه الأيسر في الدقيقة 25 فترك مكانه لجيرار دولوفو، قبل أن يضطر مدربه إرنستو فالفيردي إلى اشراك سواريز مطلع الشوط الثاني بسبب اصابة صانع ألعابه أندريس إنييستا.



وعانى الفريق الكاتالوني الأمرين في وسط الملعب بسبب تكتل لاعبي خيتافي الذين اغلقوا جميع المنافذ على النجم الإرجنتيني ليونيل ميسي والأوروغوياني لويس سواريز، فغابت الهجمات حتى لعب فالفيردي ورقته الأخيرة باشراكه باولينيو مكان الكرواتي إيفان راكيتيتش، فنجح الدولي البرازيلي في تسجيل هدف الفوز إثر تمريرة من ميسي.



وفاجأ خيتافي الذي كان يرصد فوزه الثالث في 25 مباراة على برشلونة والأول منذ 26 نوفمبر 2011 (1-0)، ضيوفه بهدف خرافي لشيباساكي بتسديدة قوية بيسراه على الطائر من خارج المنطقة اسكنها الزاوية اليسرى البعيدة لحارس المرمى الدولي الألماني مارك-أندريه تير شتيغن الذي خاض مباراته المئة بالوان برشلونة.



وكاد ميسي يدرك التعادل من ركلة حرة مباشرة ابعدها الحارس فيسنتي غوايتا ببراعة قبل أن ترتطم بالعارضة وتتحول إلى ركنية (45+2).



ونجح دينيس سواريز في إدراك التعادل لبرشلونة عندما تلقى كرة داخل المنطقة من سيرجي روبرتو فسددها بيمناه في الزاوية اليسرى البعيدة للحارس غوايتا (62).



وكاد الأوروغوياني ألفارو خيمينيز يمنح التقدم لخيتافي من تسديدة قوية بيمناه من خارج المنطقة تصدى لها تير شتيغن بصعوبة (80)، وأنقذ القائم الأيسر تير شتيغن من هدف محقق بابعاده كرة ماورو أرانباري إلى ركنية لم تثمر (82).



ومنح باولينيو الفوز لبرشلونة عندما تلقى كرة خارج المنطقة وتوغل داخلها قبل أن يسددها بيمناه على يمين غوايتا (84).



وهو الفوز الرابع على التوالي لبرشلونة ورفع رصيده إلى 12 نقطة بفارق 3 نقاط، أمام شريكه السابق ريال سوسييداد الذي يستضيف ريال مدريد البطل غداً الأحد في ختام المرحلة.



ويلعب لاحقا السبت ريال بيتيس مع ديبورتيفو لاكورونيا، واتلتيكو مدريد مع ملقة.



وافتتحت المرحلة الجمعة بفوز أيبار على ليغانيس 1-0، ويلعب الأحد أيضاً ألافيس مع فياريال، وجيرونا مع إشبيلية، ولاس بالماس مع أتلتيك بلباو، وتختتم الإثنين بلقاء أسبانيول مع سلتا فيغو.