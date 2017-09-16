تيجالي يقود الوحدة إلى انتصار ساحق في الدوري الإماراتي

رويترز - الرياضية | Saturday, 16 September 2017 - 20:13 pm

أحرز سيباستيان تاليابوي (تيجالي) ثلاثة أهداف متتالية في الفوز الساحق لفريقه الوحدة 5-0 على ضيفه دبا الفجيرة ضمن الجولة الأولى لدوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم اليوم السبت.



ووضع تيجالي الوحدة في المقدمة بعد ربع ساعة من البداية عندما رد فهد محمد حارس دبا تسديدة تابعها المهاجم الأرجنتيني بصدره في الشباك.



وعزز تيجالي النتيجة في الدقيقة 38 عندما أحرز الهدف الثاني بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء قبل أن يجعل النتيجة 3-0 بعد ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني عندما انفرد بحارس دبا ووضع الكرة في الشباك.



وقبل النهاية بسبع دقائق سجل خالد باوزير الهدف الرابع بتسديدة منخفضة من داخل منطقة جزاء أصحاب الأرض قبل أن يضيف محمد الشيخي الهدف الخامس في الدقيقة الأخيرة.