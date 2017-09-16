التعاون ينتزع تعادلا مهما من الفيحاء

الرياض - الرياضية | Saturday, 16 September 2017 - 20:49 pm

انتزع فريق التعاون الأول لكرة القدم تعادلا صعباً أمام مضيفه الفيحاء 1-1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الثالثة من الدوري السعودي لكرة القدم.



وتقدم الفيحاء بهدف سجله دانيلو مورينو اسبريليا في الدقيقة 65 وتعادل سيدريك أميسي للتعاون في الدقيقة 87.



وحصد الفيحاء أول نقطة له في الدوري هذا الموسم، حيث كان قد خسر أمام الهلال 1-2 وأمام اتحاد جدة 2-5.



فيما رفع التعاون رصيده إلى أربع نقاط حيث كان قد تغلب على الفتح 4-1 وخسر من الهلال 3-4 .