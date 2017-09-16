الحبسي يحافظ على نقاط الهلال في ظهوره الأول

الرياض- الرياضية | Saturday, 16 September 2017 - 22:52 pm

واصل الهلال انطلاقته في الدوري السعودي لكرة القدم وتغلب على أحد 1 -0 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الثالثة من مسابقة الدوري والتي شهدت تعادل التعاون مع الفيحاء 1-1.



ويدين الهلال بالفضل في هذا الفوز للاعبه فيصل درويش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 61.



وكاد أحد أن يسجل هدف التعديل في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة الا أن الحارس العماني علي الحبسي رفض ذلك.



ورفع الهلال رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثاني بفارق الأهداف خلف الباطن، فيما توقف رصيد أحد عند ثلاث نقاط فقط.



وكان الهلال قد حقق الفوز في اول مباراتين له بالدوري هذا الموسم عندما تغلب على الفيحاء 2-1 والتعاون 4-3، فيما فاز أحد بمباراة أمام الشباب 2-1 وخسر في الثانية من الباطن 0-2.