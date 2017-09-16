آل الشيخ يعلن تشكيل لجنة لاستكشاف المواهب الكروية

الرياض ـ الرياضية | Sunday, 17 September 2017 - 02:35 am

أعلن تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة عن تشكيل لجنة لاستكشاف المواهب الكروية في كرة القدم واستقطاب الموهوبين وذوي الإمكانات والقدرات الكروية المتميزة وتضم اللجنة كلاً من محيسن الجمعان، وفؤاد أنور، وحمزة إدريس، ونواف التمياط، ومحمد شلية.

ومن المقرر أن ترتبط اللجنة بمكتب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، حيث سيلتقي أعضاؤها الثلاثاء المقبل تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة، في حضور عادل عزت رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، على أن تباشر اللجنة مهامها في اليوم نفسه حتى الجمعة المقبل، حيث سيتم استقبال المواهب من مختلف المناطق والمحافظات من مواليد السعودية المقيمين الذين لا يحملون الجنسية الذين تتراوح أعمارهم من 18 إلى 28 عاماً، إذ سيتم استقبالهم خلال هذه الأيام من الرابعة عصراً حتى التاسعة مساءً في الملعب الرديف بمدينة الملك عبد الله بن عبد العزيز الرياضية بجدة.