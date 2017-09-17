“سماوي”.. بطاقة تدعم متصدر الدوري

حفر الباطن ـ طلال القطيني | Sunday, 17 September 2017 - 00:00 am

طرحت إدارة الباطن أمس بطاقة "سماوي" برسوم ميسرة ومميزات عديدة بينها أحقية حاملها حضور التدريبات واستخدام مرافق النادي وحضور مباريات الفريق دورياً على ملعب النادي دون مقابل مادي.

وأوضح لـ"الرياضية" محمد العفاسي مدير الاستثمار أن الأوضاع المادية الصعبة التي يمر بها النادي جعلته يفكر في إيجاد مصادر تكون رافداً جيداً لتسيير أمور متصدر الدوري السعودي.

وأضاف العفاسي: "البطاقة ستكون متوافرة في الأسواق في ست نقاط بيع وإجراءات استخراجها سهلة وميسرة وسيحظى صاحب البطاقة بمزايا عديدة تشمل تخفيضات في عدد من المحال والمتاجر، كما يحق لصاحبها استخدام مرافق النادي مثل المسابح والصالة الرياضية والبطاقة صالحة لمدة موسم رياضي واحد".

وشدد العفاسي على أنه يراهن على نجاح تجربة بطاقة "سماوي" لثقته بجماهير الباطن وأنه على يقين بأن الجميع سيكون خلف ناديه خاصة وهو يقدم الآن مستويات متميزة ويتصدر أندية الدوري.

يذكر أن الجهاز الفني للفريق منح اللاعبين راحة أمس السبت على أن يعودوا إلى التدريبات الساعة 6,30 مساء اليوم الأحد.