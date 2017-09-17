الاتحاد يفقد المولد أمام الهلال

جدة ـ علي العمري | Sunday, 17 September 2017 - 00:00 am

عقد أنمار الحائلي رئيس نادي الاتحاد اجتماعاً البارحة مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم لمناقشة أسباب الخسارة التي تعرض لها الفريق أمام الفيصلي أمس الأول ووضعت الفريق في مركز العاشر دورياً.

ووفق مصادر خاصة، تعاهد اللاعبون على تصحيح الوضع وتقديم ما يليق باسم الاتحاد في المواجهات المقبلة بداية من الكلاسيكو أمام الهلال الخميس المقبل.

إلى ذلك يجري فهد المولد أشعة لإصابته وستظهر اليوم النتائج الطبية التي ستحدد مشاركته من عدمها في الكلاسيكو.

وكشفت لـ "الرياضية" مصادر طبية أن نوعية الإصابة التي تعرض لها المولد من الصعب التعافي منها في فترة وجيزة وسيحتاج إلى مدة طويلة ليست قبل الكلاسيكو حتى يعود للفريق.