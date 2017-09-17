بدلاء الاتفاق يكتسحون الأولمبي

الدمام ـ أحمد البريك | Sunday, 17 September 2017 - 00:00 am

فضل الصربي ميودراج يسيتش، مدرب فريق الاتفاق الأول لكرة القدم، تحويل لاعبي فريقه الأساسيين إلى الاستشفاء عقب خسارتهم من القادسية الخميس الماضي 1ـ2 في افتتاح مباريات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين. وكان لاعبو الاتفاق، عاودوا أمس تمارينهم بعد راحة يوم منحها لهم المدرب، وقسم المدرب اللاعبين إلى مجموعتين، إذ أدت العناصر التي شاركت أمام القادسية تدريباً بين السباحة في الجاكوزي وتدريبات كرة الطائرة، في الوقت الذي لعب فيه البدلاء مناورة مع الفريق الأولمبي انتهت بنتيجة 5ـ3 لمصلحة الفريق الأول. وأحرز أهداف الفريق الأول حسن الحبيب "هدفين"، إضافة إلى أحمد الحبيب، وفواز الطريس، وعبدالعزيز واصلي، بينما أحرز أهداف الفريق الأولمبي فيصل أبو بكر، وعبدالناصر القرني، وخليفة مسرحي.