إنجليزي يقود الشباب أمام الاتفاق

الرياض ـ علي الحدادي | Sunday, 17 September 2017 - 00:00 am

قررت إدارة نادي الشباب أمس السبت إنهاء علاقتها مع سامي الجابر مدرب الفريق الأول لكرة القدم، النجم الدولي السابق على أن يتولى المهمة الإنجليزي مايك نويل مدير كرة القدم في النادي أمام الاتفاق دوريا السبت المقبل .

وشكرت إدارة نادي العاصمة الجابر على عمله وجهده وإخلاصه طيلة الفترة التي قضاها مع الفريق، متمنية له النجاح والتوفيق في مشواره المقبل.

وكان الشباب تعاقد مع الجابر مطلع الموسم الماضي بموجب عقد يمتد إلى ثلاثة أعوام، لكن نتائج الفريق عجلت برحيله بعد احتلاله المركز السادس في الموسم الماضي متلقياً تسع هزائم.

وفي الموسم الجاري، كانت البداية مخالفة للمتوقع والمنتظر على الرغم من الصفقات التي أبرمتها الإدارة وعززت صفوف الفريق بعشرة لاعبين ما بين محليين وأجانب.

وخسر الشباب أولى مبارياته في الدوري أمام أحد الوافد الجديد بهدفين لهدف، ثم الثانية أمس الأول أمام الباطن بالنتيجة ذاتها ما دفع الإدارة إلى اتخاذ قرار الإقالة.

وكان سامي الجابر حمل الدفاع مسؤولية الخسارة التي أدت إلى إقالته، وقال: "لا نستحق الخسارة، أخطاء الدفاع حرمتنا من الخروج بالنقاط كاملة".



CV

سامي عبد الله محمد الجابر

الميلاد:11 ديسمبر 1972

ثرمداء، السعودية

اللقب: الذئب

الطول: 1.77 م

الوزن: 72 كيلوجراماً

الحياة الاجتماعية: متزوج



الفرق التي عمل معها

2011 مديراً لفريق الهلال السعودي

2012ـ2013 عضوا في الهيئة التدريبية لأوكسير الفرنسي

2013 مدرباً للهلال السعودي

2015 مديراً للعربي القطري

2015 مدرباً للوحدة الإماراتي

2016 مدرباً للشباب السعودي



نتائجه مع الشباب دورياً

قاد 29 مباراة

فاز في 9 مباريات

خسر في 11 مباراة

تعادل في 9 مباريات