الجابر: أعتذر عن أي تقصير

| Sunday, 17 September 2017 - 00:00 am

شكر سامي الجابر عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" رجالات الشباب على ثقتهم في قدراته خلال الفترة الماضية.

وقال الجابر عقب إنهاء علاقته مع الشباب: "كل الشكر للأمير خالد بن سلطان وأبنائه عبدالله وخالد وسلمان وأتمنى التوفيق للفريق في المستقبل".

وأضاف: "كل الشكر والتقدير لجميع لاعبي ونجوم الفريق على جهدهم وتفانيهم خلال وجودي في الفريق، أتمنى للفريق الشبابي كل التوفيق والنجاح في الفترة القادمة، وأعتذر للجميع عن أي تقصير".