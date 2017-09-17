اليوم.. انطلاق الدورة الآسيوية المغلقة

عشق آباد ـ عبد الرحمن مشبب | Sunday, 17 September 2017 - 00:00 am

تنطلق اليوم منافــــسات دورة الألعاب الآسيـويـة الخامسة للصالات المغلــقة والفنون القتالية 2017، في العاصمة التركمانية عشق آباد، والتي ستـستمـر حتى السابــع والعشرين من سبتمبر الجاري، وسيسبق انطلاق المنافسات حفل الافتتاح الذي سيبدأ الثالثة مساءً بتوقيت السعودية"،

وستضم مـنافـسات الدورة 21 لعــبـةً، وهي "الـشطـــرنج، كرة القدم للصالات، التنس، المواي تاي، السامبـو، الكـوراش، الجـوجيتـسو، البولينج، الدراجات، السباحة، ألعاب القوى، رفع الأثقال، كرة السلــة، التايكـوندو، الرقص الرياضي، الكيك بوكسينج، مصارعة الحزام، المصارعة الـرومــانية، السنوكـر، البلياردو".

وسيــشارك في الدورة 5 آلاف لاعب من 60 دولة أعـضـــاء فى اللجان الأوليمبية الوطنية في آسيا وأوقيانوسيا.

وستقـام فعاليات الدورة، ومقر سكن بعثات المنتخبات في القرية الأوليمبية التي بنيت خصيــصًا؛ لاستضــافـة أول حدث رياضي في البلد، والتي تتكـون القرية من 30 مبنى من بـيـنها 15 موقعًا خاصًّا بالمنافسات.

من جانبه، وصـل أمس الأمير عبد الحكيم بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأوليمبية السعودية الوفد السعودي، إلى عشق آباد ليترأس البعثة السعوديــة المشاركــة في دورة الألعاب الآسيويــة الخامسة للصالات المغلقـة والفـــنون القتالية "عشق آباد 2017".

وستشارك السعودية في الدورة بسبعة ألعاب"البولينج، الفروسية، الدراجـــات، ألعاب القـوى، رفع الأثـقال، السباحة، التايكوندو".