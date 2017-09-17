أحمد بن فهد يستقبل بطل العالم

الدمام ـ الرياضية | Sunday, 17 September 2017 - 00:00 am

استقبل الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبد العزيز، نائب أمير المنطقة الشرقية في ديوان الإمارة، فاضل النمر رئيس نادي السلام بالعوامية في محافظة القطيف، والبطل العالمي محمد السويق لاعب المنتخب السعودي للتايكوندو للناشئين، ووالد اللاعب مصطفى السويق، وعبد المنعم الخواهر المدرب السعودي.

وبارك الأمير أحمد بن سلمان للسويق تحقيقه كأس العالم للناشئين في التايكوندو وزن "65 كجم" في مصر، وذلك بعد تغلبه على منافسه الإيطالي.

واطلع نائب أمير المنطقــة الشرقيــة على إيجازٍ بخصوص إنجازات اللاعب التي تمثلت في تحقيقه فضية بطولة آسيا للتايكوندو للناشئين التي أقيمت في فيتنام، مؤكدًا أن أبناء السعودية يتمتعون بقدرات رياضية متميزة، تجعلهم قادرين على تحقيق الإنجازات في مختلف الألعاب، واللاعب السويق هو أحد الشواهد على ذلك.

وشدد الأمير أحمد بن فهــد بن سلمان على ضرورة الاهتمام بالريــاضيين السعوديين، خاصة في الألعاب المختلفة، مشيرًا إلى أن السعودية تزخر بمواهب فريدة في هذه الألعاب، ومتى ما توفرت لها البيئة المناسبة، ستحقق الإنجازات التي تبرز تميز السعودية واقتدارها الرياضي.