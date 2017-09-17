قبضة الصفا تقترب من نصف نهائي العرب

الرس ـ فهد البطاح | Sunday, 17 September 2017 - 00:00 am

اقترب فريق الصفا الأول لكرة اليد من التأهل إلى نصف النهائي من منافسات بطولة الأمير فيصل بن فهد العربية الـ 33 للأندية أبطال الدوري على كأس محمد الهولي، والمقـــامة في مدينة وجدة المغربية بمشاركة ستة أندية.

ويلعب اليوم الصفا عند الساعة الثــامنة مباراته الثالثة في البطولة أمام وداد سمارة المغربي، بعدما كان قد خسر لقاءه أمام العربي القطري، وكسب لقاء آخــر أمام الخـــور القطــري، ويكفي الصفا التعادل أو الفوز للمرور إلى الدور الثاني من البطولة.