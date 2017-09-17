الإصابة تبعد ديمبلي عن برشلونة 4 أشهر

الرياضية - الألمانية | Sunday, 17 September 2017 - 14:38 pm

ألمح فريق برشلونة الاسباني اليوم الأحد إلى إمكانية غياب نجمه الفرنسي الجديد عثمان ديمبلي عن الملاعب حتى العام المقبل بسبب الإصابة.



وتعرض ديمبلي للإصابة بعد مرور 25 دقيقة فقط من المباراة التي فاز فيها برشلونة على خيتافي 2/ 1 أمس السبت، وأظهرت الفحوص الطبية إصابة ديمبلي 20 عاما بتمزق في أوتار الفخذ الأيسر ويحتاج للخضوع للجراحة.





وذكر برشلونة في بيانه اليوم: "اللاعب سيخضع للجراحة بواسطة الطبيب ساكاري اورافا في فنلندا الاسبوع المقبل وسيغيب لفترة تتراوح بين ثلاثة وأربعة أشهر".



وانضم ديمبلي إلى برشلونة في صفقة قد تصل قيمتها إلى 147 مليون يورو (175 مليون دولار) قادما من بوروسيا دورتموند الألماني لتعويض رحيل النجم البرازيلي نيمار إلى صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي.