التعادل السلبي يحسم ديربي لندن

الرياضية - الألمانية | Sunday, 17 September 2017 - 17:38 pm

خيم التعادل السلبي على مباراة ديربي لندن التي جمعت تشيلسي بضيفه أرسنال اليوم الأحد ضمن المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.



وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع تشيلسي رصيده إلى عشر نقاط في المركز الثالث بفارق ثلاث نقاط خلف مانشستر سيتي المتصدر، مقابل سبع نقاط لأرسنال في المركز الثاني عشر.



وتعادل تشيلسي للمرة الأولى هذا الموسم مقابل ثلاثة انتصارات وهزيمة واحدة كما تعادل ارسنال للمرة الاولى مقابل انتصارين وهزيمتين.



وأنهى تشيلسي المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد المدافع البرازيلي ديفيد لويز في الدقيقة 88 لتدخله بعنف مع سياد كولاسينيتش.



واقتسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب على مدار شوطي المباراة ولاحت لكلاهما عدة فرص محققة لكن لم يتم استغلالها ليكون التعادل السلبي هو سيد الموقف في النهاية.