رمز الشباب يستقبل سامي الجابر بعد إعفائه من منصبه

الرياض - الرياضية | Sunday, 17 September 2017 - 20:10 pm

التقى السعودي سامي الجابر مدرب فريق الشباب الأول لكرة القدم السابق، اليوم الأحد برمز النادي العاصمي الأمير خالد بن سلطان، جاء ذلك بعد إعفاء الجابر من منصبه يوم أمس كمدرب للفريق الشبابي.



وذكر الجابر عبر حسابه في "تويتر"،: تشرفت اليوم بتلبية دعوة الرمز الشبابي الأمير خالد بن سلطان، سعدت جدا بزيارتي له والتشرف بالحديث معه".



وعبر الجابر عن سعادته بالحديث مع الرمز الشبابي، قائلاً: " الاستماع له والحديث معه وما يبديه من اهتمام بشباب الوطن محل فخر واعتزاز لي و لجميع الرياضيين لم لا وهو خريج مدرسة سلطان الخير رحمه الله".



وقدم الجابر شكره وتقديره لرمز الشباب، :"شكراً سمو الأمير اصالة عن نفسي ونيابة عن كل الرياضيين على اريحيتك وتواضعك، وتمنيت ـن اضع بصمة مضيئة في تاريخ الشباب الرائع ولكنها ارادة الله، شكراً لاستقبالك لي في أول يوم ارتبطت به مع الشباب و شكراً لرقي سموك وابنائك حتى وأنا اغادر البيت الشبابي، كل التوفيق للكيان الشبابي".