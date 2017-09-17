وجود جيبور لا يستفزني

الرياض ـ حواس العايد | Monday, 18 September 2017 - 00:00 am

اعتبر محمد السهلاوي مهاجم الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر وجود المهاجم الأجنبي جيبور في تشكيلة الفريق بالإيجابي ويحقق النتائج الجيدة، مشيراً إلى أن مشاركة جيبور لا تستفزه بل بالعكس تخدم الفريق، وهي من مصلحة الجميع، سواء شارك هو أو حسن الراهب أو جيبور فالأهم مصلحة النصر ولا سيما أنهم يلعبون الكرة الجماعية لتحقيق نتائج إيجابية لفريقهم.

وعن المباراة قال السهلاوي لم نقدم في الشوط الأول المستوى المرضي وتأثرنا بالهدف في دقيقة مبكّرة واستطعنا العودة في الشوط الثاني وتعديل النتيجة واستحوذنا على الكرة ولكن لم نوفق في التسجيل إلا في وقت متأخر.

واختتم السهلاوي حديثه وقال: "سنعمل في الفترة المقبلة على تصحيح الأخطاء وتحقيق نتائج إيجابية بدءاً من المباراة المقبلة".