الآسيوية.. الدراسة.. الرطوبة.. والتذاكر

فرج الشمري أحمد اللوقان عبدالغني الشريف | Monday, 18 September 2017 - 00:00 am

تسببت عدة عوامل في ضعف الإقبال الجماهيري للقاء "الكلاسيكو" الذي جمع فريقي الأهلي والنصر أمس الأحد في ختام منافسات الجولة الثالثة من دوري المحترفين والذي احتضنه ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة.

ولعل أهم الأسباب التي أدت إلى تغيب الجماهير غضب جماهير الأهلي من أنصار اللاعبين بعد خروجهم من دوري أبطال آسيا الأسبوع الماضي أمام بيروزي الإيراني، إضافة إلى أن يوم أمس الأحد هو أول أيام العام الدراسي الجديد، وارتفاع حرارة الجو والرطوبة العالية في جدة، وأخيراً الارتفاع الكبير في أسعار تذاكر دخول المباراة، إذ وصل إلى خمسة وأربعين بالإضافة...