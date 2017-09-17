ثلاثة يطاردون الثنائي البرازيلي

فرج الشمري أحمد اللوقان عبدالغني الشريف | Monday, 18 September 2017 - 00:00 am

وجد ثلاثة أشخاص من الجالية البرازيلية في "الكلاسيكو" الذي جمع الأهلي بالنصر والذي انتهت نتيجته 1ـ1، في اللقاء الذي شهده ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة، والذين يعملون في أحد المطاعم في مدينة جدة.

وأكد الثلاثي أن حضورهم إلى الملعب لمشاهدة صديقيهم البرازيليين ليوناردو وكلاديمير لاعبي الفريق الأهلاوي.

وفور استبدال ليوناردو في الشوط الثاني قام بتحيتهم في منصة الملعب، وردوا عليه بالمثل.