جوميز: نحن الأفضل.. والنتيجة عادلة

فرج الشمري أحمد اللوقان عبدالغني الشريف | Monday, 18 September 2017 - 00:00 am

وصف البرازيلي جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر التعادل مع الأهلي بالنتيجة العادلة.

وقال: "في الشوط الأول افتقدنا التنظيم وفي الشوط الثاني عدنا بقوة ونجحنا في خطف التعادل وهي نتيجة إيجابية".

وأضاف: "تحدثت مع اللاعبين وطالبتهم بالضغط القوي وعالجنا بعض الأخطاء ونظمنا خطوطنا وتحقق لنا هدف التعادل وكنا نسجل هدف الفوز ولكن الوقت والحظ لم يسعفانا".

ويواصل حديثه جوميز: "أنا راضٍ على نتيجة التعادل على الرغم من أننا كنا الأفضل بشكل عام".