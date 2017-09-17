ريبروف: أنا المدرب ولا تسألوني عن عسيري

فرج الشمري أحمد اللوقان عبدالغني الشريف | Monday, 18 September 2017 - 00:00 am

استغرب الأوكراني ريبروف مدرب الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي كثرة الأسئلة التي توجه له بعد كل مباراة عن عدم مشاركة اللاعب عبدالفتاح عسيري، مشيراً إلى أنه المدرب ولا يجوز لأحد أن يسأله، ومضيفاً لماذا سوزا وفيتفا كانا جيدين.

وقال: "عسيري لاعب جيد لكنه خسر مركزه وعليه أن يبذل جهوداً كبيرة في التدريبات ليعود لموقعه وفي النهاية أنا المدرب اختار من يلعب ومن لا يلعب".

وأضاف ريبروف كان مفترضاً أن نخرج بالفوز لكننا أضعنا فرصاً سهلة وطبيعي عندما تضيع لابد أن تقبل هدفاً قاتلاً واللاعبون غاضبون من النتيجة لأنهم بذلوا جهداً كبيراً وسنواصل عملنا ونعالج أخطاءنا.

وعن طريقة لعبه وعدم نجاحها قال ريبروف: "هذه وجهة نظركم بالنسبة لي ألعب بطريقة مناسبة وجيدة، نحن خسرنا النتيجة وفرطنا في فرص سهلة".

وعن إبعاده للاعبين وعناصر مهمة قال: "غير صحيح كل اللاعبين جاهزون لكنني اختار من يخدم طريقة لعبي".