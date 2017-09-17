الأهلي والنصر.. هدية ورأسية

تحليل ـ عبد الغني عوض | Monday, 18 September 2017 - 00:00 am

واصل الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي عروضه المهتزة وفرط في فوز على أرضه وبين جماهيره عندما تعادل مع النصر بهدف لكل منهما في المباراة التي جرت بينه الفريقين أمس في ختام منافسات مواجهات الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين ليتراجع ترتيبه إلى المركز السادس برصيد أربع نقاط بينما قفز النصر إلى الترتيب الخامس برصيد خمس نقاط، سجل للأهلي فيتفا "8" ونجح الليبيري وليم جيبور في إدراك هدف التعادل للنصر "84".



شوط أخضر

بدأ الأهلي ربع الساعة الأول مهاجماً عن طريق تبادل ثلاثي الوسط فيتفا وحسين مقهوي وليوناردو دا سيلفا مراكزهم والتقدم للأمام لمساعدة عمر السومة في خط المقدمة مع تراجع وليد باخشوين ووجود فيري أبوا وشكلت هجمات الأهلي خطورة كبيرة على مرمى وليد عبد الله الذي لم يحسن التعامل مع تسديدة فيتفا في الدقيقة الثامنة وسمح لها بدخول المرمى ليتقدم الأهلي ويواصل ضغطه على النصر الذي استسلم لاعبوه تماماً للرقابة الأهلاوية فانعدمت خطورة محمد السهلاوي ولم يظهر الثلاثي يحيى الشهري وأحمد الفريدي وليوناردو بيريرا بمستواهم المعروف وتفرغ حسام غالي وعوض خميس لإفساد هجمات الأهلي من منتصف الملعب.



شوط مثير

انقلبت الأوضاع في الشوط الثاني بسبب التغييرات التي أجراها المدرب البرازيلي ريكاردو جوميز بالدفع بالمغربي محمد فوزير وسامي النجعي ووليم جيبور ليمتلك لاعبو النصر زمام الأمور ويهددوا مرمى العويس أكثر من مرة عن طريق محمد السهلاوي ومحمد فوزير ووليم جيبور الذي نجح في استغلال عرضية محمد السهلاوي وسدد بقوة داخل شباك الأهلي ليعود النصر إلى الرياض بنقطة ثمينة ويواصل الأهلي السقوط.