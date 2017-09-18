تركي آل الشيخ يحول تجاوزات ميزانية الاتحاد إلى هيئة الرقابة والتحقيق

الرياض- الرياضية | Monday, 18 September 2017 - 15:00 pm

أعلنت الهيئة العامة للرياضة انه حرصا منها على حفظ حقوق الأندية ومكتسباتها واستنادا لمسؤولياتها في هذا الشأن ولارتباط هذه الأندية وتبعيتها للهيئة ولماتوافر من معلومات وبيانات عن التجاوزات والمخالفات وتبديد المال العام في ميزانية نادي الاتحاد الرياضي خلال السنوات الماضية الامر الذي أدى الى تحميل النادي مديونيات ضخمة فقد قرر تركي آل الشيخ المستشار بالديوان الملكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة احالة ملف هذه المخالفات والتجاوزات الى هيئة الرقابة والتحقيق باعتبارها الجهة المختصة في مثل هذه القضايا.



وأكد رئيس هيئة الرياضة حرص الهيئة على التعاون مع هيئة الرقابة والتحقيق خلال التحقيقات آلتي ستجريها رغبة منها في تحديد المسؤولية ومساءلة المتجاوزين وفقا لاحكام النظام ، وأشار بيان الهيئة أن هذا الإجراء يأتي للحفاظ على سمعة الأندية السعودية وللحد من التجاوزات المالية والمخالفات فيها وتضخيم مديونياتها وإلتزاماتها وذلك بما يضمن تحقيقها للأهداف والغايات التي أنشئت من أجلها.