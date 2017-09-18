هيئة الرياضة توجه الأندية بعقد جمعية عمومية عاجلة

الرياض - الرياضية | Monday, 18 September 2017 - 16:01 pm

وجه تركي آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأندية الممتازة بعقد جمعية عمومية استثنائية لكل ناد ورفع التقارير المالية المعتمدة من قبله خلال مدة لا تتجاوز ٣٠ يوما من تاريخه، وفي حال عدم إنعقادها خلال هذه المدة يتم الرفع بمسببات ذلك لإتخاذ الإجراءت المناسبة.



وأوضح بيان للهيئة العامة للرياضة أن توجيه رئيس مجلس الإدارة تضمن ضرورة اشتمال التقارير على الإيرادات والمصروفات وديون النادي وذلك للحفاظ على مكتسبات الأندية و متابعة أعمالها ككيانات تتبع للهيئة العامة للرياضة وتقع تحت مسؤولياتها .