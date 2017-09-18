هيئة الرياضة تلاحق مزور بيان جحفلي

الرياض - الرياضية | Monday, 18 September 2017 - 16:37 pm

نفى رجاءالله السلمي وكيل رئيس هيئة الرياضة للإعلام، صورة متداولة لبيان صادر من هئية الرياضة، يفيد بمنع اطلاق عبارة "جحفلي" على الأهداف التي يتم تسجليها في الدقائق الأخيرة من المباريات واستبدالها بعبارة "هدف قاتل".



وذكر رجاءالله السلمي عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" توضيحاً مرفقاً بصورة البيان المذكور، قال فيه: "لم يصدر عن الهيئة العامة للرياضة قرار كهذا، وستقوم الهيئة بملاحقة من قام بذلك، واتخاذ العقوبات اللازمة تجاهه بصورة عاجلة".