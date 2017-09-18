25 ألف ريال حصيلة الانضباط من الاتحاد والفيحاء

الرياض - الرياضية | Monday, 18 September 2017 - 17:39 pm

أصدرت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم مساء اليوم الإثنين، قرارين انضباطيين بحق ناديي الاتحاد والفيحاء، وجاءت قرارات اللجنة على النحو التالي:



تغريم نادي الاتحاد 10,000 ريال نظير تأخر لاعبي الفريق في الدخول إلى أرض الملعب في المباراة التي خاضه الفريق أمام الفيصلي ضمن الجولة الثالثة من دوري السعودي للمحترفين.



كما غرمت اللجنة نادي الفيحاء 15,000 ريال لحصول 6 من لاعبي الفريق على 6 بطاقات صفراء للمرة الثانية أمام التعاون، في الجولة الثالثة من دوري السعودي للمحترفين.