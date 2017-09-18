النصر يعقد اجتماعه الخامس لإعادة توزيع المناصب

الرياض - الرياضية | Monday, 18 September 2017 - 19:15 pm

يعقد مجلس إدارة نادي النصر مساء يوم الأربعاء ما بعد القادم اجتماعه الخامس، وذلك في مقر النادي، وسيتم خلال الاجتماع إعادة توزيع المناصب لاعتمادها من الهيئة العامة للرياضة، وكذلك تحديد موعد اجتماع الجمعية العمومية القادم بالإضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى.



يشار إلى أن أبرز المناصب الشاغرة في النادي العاصمي منصب نائب الرئيس، حيث لم يشغله أحد منذ استقالة عبدالله العمراني في منتصف الموسم الرياضي الماضي.