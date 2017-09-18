كلاتنبيرج للكلاسيكو.. وبولندي يقود ديربي القصيم

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 19 September 2017 - 00:00 am

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد السعودي لكرة القدم أمس عن تعيين الدولي الإنجليزي مارك كلاتنبيرج لقيادة مباراة الكلاسيكو بين الاتحاد والهلال، التي سيحتضنها بعد غد الخميس ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة "الجوهرة"، ضمن الجولة الرابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

ويساعد كلاتنبيرج الدوليان جايكوب كولن، وبدر الشمراني، ومعهما ماجد الشمراني حكماً رابعاً.

كما اختارت اللجنة طاقم تحكيم بولندياً لإدارة مواجهة الديربي بين الرائد والتعاون السبت المقبل بقيادة الدولي سيمون مارتسينيك حكم ساحة، ويساعده البولنديان باول سوكولينكي، وتوماس ليستــكوفيـــــتش، والدولي عبد الرحمن السلطان حكماً رابعاً.

وجــاءت باقـــي التكليفات على النحو التالي:

الدولي فهد المرداسي لمواجهــة البــاطــن والأهلي الجمعة المقبل، ويساعده الدوليان عبد الله الشلوي ومحمد العبكري وقاسم علي حكماً رابعاً.

الدولــي خــالــد الطريس لمواجهة أحد والفتح الجمعة المقبل ويساعــده الدوليان ياسر السلطان وفيصل القحطــاني، وخــالد الجهني حكماً رابعاً.

الدولــي سلطــان الحربي لمواجهة النصر والفيحـاء الجمعـــة المقبــل، ويسـاعــده الدوليـان سلطــــان الحربي وعبد الرحيم الشمري وخالد صلوي حكماً رابعاً.

الدولي تركي الخضير لمواجهة الاتفاق والشباب السبت المقبل، ويساعده محمد الشهري وعيسى الخيبري ومحمد البريدي حكماً رابعاً.

الدولي محمد القرني لمواجهة القادسية والفيصلي السبت المقبل، ويساعده الدولي أحمد فقيهي وبليغ الرمضان ونايف المريخي حكماً رابعاً.