تنصيب العجلان نائبا للرئيس.. والفنية تناقش جوميز

الرياض ـ حواس العايد | Tuesday, 19 September 2017 - 00:00 am

يحدد مجلس إدارة نادي النصــر موعــد الجمعية العمومية المقبلة "الاستثنائية"، وذلــك خـــلال اجتمـاعه الخامس الذي سيعقد غدا الأربعــاء بعــد صلاة العشاء في مقر النادي.

وسيتـم خــلال الاجتماع توزيع المناصب لاعتمادها من قبل الهيئة العامة للرياضة، إضافة إلى عدد من المواضيع الأخرى المدرجة على جدول الأعمال.

وعلمت "الرياضية" أنه سيتم تنصيب فهد عبد العزيز العجلان نائباً لرئيس مجلس إدارة النــادي رسمــياً، وذلك بعد استقالة عبد الله العمراني منتصف العام الرياضي الماضي.

مـن جــانب آخـر، تعقد اللجنة الفنية في النادي اجتماعاً مع البرازيلي ريكاردو جوميز مدرب الفريق الأول لكرة القدم وذلك لمناقشته في مباراة الأهلي أمس الأول والتي انتهت بالتعادل 1ـ1، ضمن الجولة الثالثة من الدوري السعودي للمحترفين.