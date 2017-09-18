هيئة الرياضة تفرض الاستثنائية على الأندية

الرياض ـ الرياضية | Tuesday, 19 September 2017 - 00:00 am

وجه تركي بن عبد المحسن آل الشيخ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة الأندية الممتازة بعقد جمعية عمومية استثنائية لكل ناد، ورفع التقارير المالية المعتمدة من قبله خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً من تاريخه، وفي حال عدم انعقادها خلال هذه المدة يتم الرفع بمسببات ذلك لاتخاذ الإجراءات المناسبة.

وأوضح بيان صدر أمس الإثنين عن الهيئة العامة للرياضة، أن توجيه رئيس مجلس الإدارة تضمن ضرورة اشتمال تقارير الجمعيات العمومية الاستثنائية على الإيرادات والمصروفات، وديون الأندية، وذلك للحفاظ على مكتسبات الأندية ومتابعة أعمالها ككيانات تتبع للهيئة العامة للرياضة وتقع تحت مسؤوليتها.