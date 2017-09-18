سمرقندي رئيسا للوحدة حتى إشعار آخر

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Tuesday, 19 September 2017 - 00:00 am

أعفت الهيئة العامة للرياضة أمس الإثنين هشام مرسي رئيس نادي الوحدة من منصبه، وعينت المهندس محمد سمرقندي نائب رئيس مجلس الإدارة المستقيل لحين إشعار آخر.

وجاء قرار الهيئة بتكليف سمرقندي ليحسم حالة الجدل التي انتشرت في الآونة الأخيرة لاسيما بعد أن أعلن مرسي استقالته من منصبه قبل مباراة فريقه مع جدة في الجولة الأولى من دوري الدرجة الأولى.

وكانت حالة من الاحتقان قد سادت جنبات الوحدة بعد الاجتماع الأخير للجمعية العمومية، والتي طالب فيها الأعضاء بإعفاء مرسي من منصب الرئيس، فيما تمسك مجلس الإدارة ببقائه إلى نهاية الموسم، ولكن مبادرة مرسي بتقديم استقالته بعد عدم مساندة أعضاء الشرف له بتدعيم موقفه أثناء فترة التسجيل عجلت برحيله بعد أن ظل رئيساً للوحدة 28 شهراً. يذكر أن سمرقندي شغل منصب نائب رئيس مجلس إدارة نادي الوحدة في عهد هشام مرسي، ولكنه قدم استقالته في إبريل الماضي اعتراضاً على بعض القرارات التي تم اتخاذها دون علمه.