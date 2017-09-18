الوحدة يعتمد الهجوم لمواجهة الطائي

مكة المكرمة ـ عبد الغني عوض | Monday, 18 September 2017 - 00:00 am

أنهى فريق الوحدة الأول لكرة القدم بقيادة التونسي جميل بلقاسم مدرب الفريق وجهازه المعاون عصر أمس التحضيرات الفنية والبدنية للاعبين قبل التوجه إلى مطار الملك عبد العزيز في جدة للسفر إلى حائل لملاقاة الطائي غداً الأربعاء ضمن مواجهات الجولة الثانية من دوري الدرجة الأولى.

وركز بلقاسم في التدريبات على تنشيط المهام الهجومية في المناورة التي أجراها المدرب بتكليف عبد الإله المالكي وبدر الشهراني وماجد الديني بالتقدم إلى الأمام لمساندة ثنائي خط المقدمة موسى مدخلي وفريد مع الاستعانة بثنائي الأولمبي بندر عجاج الحربي وجابر عسيري، وضمت القائمة التي اختارها بلقاسم 18 لاعباً لمباراة الطائي هم: عبد الإله المالكي ومحيا السلمي وفهد مرواني وعامر هارون وليد محبوب ومحمود معاذ وعصام القرني وسلطان الدوسري وعبد الله الجدعاني وبراء باعظيم ومهند الفارسي وفريد الحربي وماجد الديني وموسى مدخلي وبدر الشهراني وساري عمرو وجابر عسيري وبندر باعجاج في حين خرج كل من عبد الله العراف وأحمد الغامدي حارسي المرمى خارج حسابات الجهاز الفني.